EK Fotoğraflar // Bağcılar’da su borusu patladı yol göle döndü

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Çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü: 2 yaralı
Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin ortadan ikiye bölündüğü kazada 2 kişi yaralandı. Kaza saat 19.30 sıralarında Tefenni yol kavşağında...
Amanoslarda PKK sığınağında silah ve mühimmat ele geçti
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de jandarmanın Amanoslar bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İI Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde,...
Zararlı yazılımla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 8 gözaltı
Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA Emniyeti, vatandaşların cep telefonlarına sızarak mobil banka hesaplarını ele geçiren 8 kişilik çeteyi, İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla...
“Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü” iddiası
Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)-TÜRKİYE'nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat’ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi heyecan yarattı. Sosyal medyada paylaşımda...