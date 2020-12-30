Ek fotoğraflar // Aylin Sözer’e veda; Çalıştığı üniversitede gözyaşlarıyla anıldı

Osmanlı Devletinde yaygın olarak Hicrî Takvim kullanılmaktaydı. Hicrî Takvim, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medîne’ye göç etmesini (hicret) takvim başlangıcı olarak alır. Hicret olayı Arap tarihinde o kadar büyük etki yapmıştır ki insanlar zamanı belirlemek istediklerinde “hicretten iki yıl önce”, hicretten 5 yıl sonra” şeklinde zaman tarifi yapmaya başlamışlar ve Müslüman toplumlarda hicret, takvim başlangıcı olmuştur.