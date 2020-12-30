Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Aylin Sözer’e veda; Çalıştığı üniversitede gözyaşlarıyla anıldı
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Gezi teknesinde fritözün kısa devre yapmasıyla yangın çıktı
Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde demirli 25 metrelik gezi teknesinin mutfak bölümünde fritözün kısa devre yapması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü....
Osmanlı Toplumunda Yılbaşı
Osmanlı Devletinde yaygın olarak Hicrî Takvim kullanılmaktaydı. Hicrî Takvim, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medîne’ye göç etmesini (hicret) takvim başlangıcı olarak alır. Hicret olayı Arap tarihinde o kadar büyük etki yapmıştır ki insanlar zamanı belirlemek istediklerinde “hicretten iki yıl önce”, hicretten 5 yıl sonra” şeklinde zaman tarifi yapmaya başlamışlar ve Müslüman toplumlarda hicret, takvim başlangıcı olmuştur.
Alman kadın yatağında ölü bulundu
Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan Alman Margot Straus (67), yatağında ölü bulundu. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu...
Pınar Gültekin Cinayeti Davasında baba keşfin ardından konuştu: Biz oraya gidemedik...
Halil Sadri YILMAZ-Osman BAKIR/İSTANBUL,(DHA)-MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ölüme ilişkin mahkeme kararıyla yapılan keşfe aile avukatı gerekli koşulların oluşmadığı gerekçesiyle itiraz etti. Baba Sıddık...