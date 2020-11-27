Ek fotoğraflar // Ayasofya’da iskelenin kaldırılmasının ardından ilk cuma

Gökçe ADAR / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesindeki Sacide Ayaz İlkokulu öğrencileri, sağlık çalışanları için 'Biz Sizinleyiz' ismiyle proje başlattı. Projede öğrenciler, yaptıkları resimleri koronavirüs servisinde...