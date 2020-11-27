Ek fotoğraflar // Ayasofya’da iskelenin kaldırılmasının ardından ilk cuma

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Numan Kurtulmuş partisinin Bakırköy ilçe kongresinde konuştu
Yüksel KOÇ - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL (DHA) AK Parti Bakırköy İlçe örgütü 7. Olağan Kongresini yaptı. Kongreye Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,...
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Davut CAN/ İZMİR (DHA)- İZMİR'in Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, aralarında CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk...
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Miniklerden, sağlık çalışanlarına ‘Biz Sizinleyiz’ projesiyle destek
Gökçe ADAR / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesindeki Sacide Ayaz İlkokulu öğrencileri, sağlık çalışanları için 'Biz Sizinleyiz' ismiyle proje başlattı. Projede öğrenciler, yaptıkları resimleri koronavirüs servisinde...