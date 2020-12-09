(Ek fotoğraflar) Avcılar’da bıçaklı saldırgan dehşeti kamerada; saldırgan 5 metre yükseklikten atlayarak kaçtı

Ana Sayfa Güncel Haberler (Ek fotoğraflar) Avcılar’da bıçaklı saldırgan dehşeti kamerada; saldırgan 5 metre yükseklikten atlayarak...
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