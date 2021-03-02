Ek fotoğraflar // Ataşehir’de fabrikada yangın

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‘Uçan tabut’ kuşlara ev oldu
Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 22 yıldır sahilde sergilenen, 'uçan tabut' adı verilen 8- 7005 bombardıman savaş uçağı, kuşlara ev oldu. Kanada'dan Türk Silahlı...
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