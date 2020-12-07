Ek fotoğraflar // Arnavutköy’de taş ocağında göçük

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ABD, (DHA) - Dr. Anthony Fauci, sağlıklı Amerikalıların Nisan ayına kadar koronavirüs aşısı olmayı beklememesi gerektiğini belirterek sağlık çalışanlarına, yaşlılara ve kronik sağlık sorunları...
Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti
Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, inşaat işçisi Sabri Çiçek (21), kaçarak evlendikleri 4 aylık eşi Ece Çiçek'i (18) boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY / İstanbul,(DHA) KORONAVİRÜS ile mücadele tedbirleri kapsamında, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'da sona erdi. Kısıtlamanın...
Ekmek almaya maskesiz giden genç, polise yakalandı
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da ekmek almaya maskesiz giden Abdulsamet U. (22), polis tarafından fark edilince hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 900 lira para...