(EK FOTOĞRAFLAR) Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin yılbaşı gecesi oyun severlerle buluşacak

İSTANBUL, (DHA)- Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin, yılbaşında evde olan oyun severlerle PUBG Mobile Yılbaşı Gecesi’nde bir araya gelecek. Canlı yayında gerçekleşecek buluşmada sanatçılar konserleriyle müzik ziyafeti yaşatacak.
Ana Sayfa Güncel Haberler (EK FOTOĞRAFLAR) Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin yılbaşı gecesi oyun severlerle...
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