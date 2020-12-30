(EK FOTOĞRAFLAR) Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin yılbaşı gecesi oyun severlerle buluşacak

İSTANBUL, (DHA)- Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin, yılbaşında evde olan oyun severlerle PUBG Mobile Yılbaşı Gecesi’nde bir araya gelecek. Canlı yayında gerçekleşecek buluşmada sanatçılar konserleriyle müzik ziyafeti yaşatacak.