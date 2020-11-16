Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Evine giren gaspçıdan ‘ölü’ taklidi yaparak, kurtuldu- Yeniden
Yasin ALDEMİR/KARABÜK (DHA)- KARABÜK’te, Hafize Atıcı (70) gece yarısı evine girip, kolundaki bilezikleri gasbeden şüpheliden ölü taklidi yaparak, kurtuldu. Olay, Karabük’e bağlı Arıcak köyünde meydana geldi. Hafize Atıcı, uyuduğu sırada...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir’e geldi
Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR,(DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir dizi ziyaret için gece saatlerinde İzmir'e geldi. Bakan...
İstanbul’da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)
Hasan YILDIRIM-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da koronavirüs denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Sürücüler ve yolcular maske takılması ve sosyal...
(Yeniden) Atatürk için mevlit okutuldu
Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul DHA Bezmialem Valide Sultan Camii'nde ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutuldu. Gazi...