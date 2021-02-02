Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar// AFAD’dan Tuzla’da gerçeği aratmayan deprem, yangın, kimyasal sızıntı tatbikatı
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