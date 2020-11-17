Ek fotoğraflar// ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camii’ni ziyaret etti

ERSAN ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA’da İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekiplerince helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında 710 araç kontrol...