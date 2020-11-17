Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar// ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camii’ni ziyaret etti
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
770 yıllık tarihi köprüdeki sprey boyalar silindi
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta Yeşilırmak üzerinde bulunan, 770 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü'nün ayaklarına sprey boya ile yazılan yazılar silindi. Kent merkezinden geçen Yeşilırmak...
Trafik ihlali yapan 67 sürücüye ceza
ERSAN ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA’da İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekiplerince helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında 710 araç kontrol...
Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
VAN, (DHA)- VAN merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nca...
Bağcılar’da koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara denetimi
Semra DEMİR-Mertcan Öztürk İSTANBUL (DHA) - Bağcılar’da, koronavirüs önlemleri kapsamında, yoğunluğun fazla olduğu cadde ve duraklarda sigara denetimi yapıldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan...