Ana Sayfa Güncel Haberler Ek Fotoğraflar//ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret ediyor
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Esenyurt’ta ekmek fırınındaki hırsız kamerada
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Dağlık Karabağ’ın sözde lideri Harutyunyan’dan canlı yayında itiraf
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