ek fotoğraflar 3 // Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın İstanbul’da

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde, bir tarlada anızların yakılması sırasında çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, saat 15.00...