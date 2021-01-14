Ek fotoğraflar-2 //İstanbul’da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapılıyor

BURSA, (DHA)- BURSA Valiliği'nce kentte sağanak beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı. Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bursa genelinde hafta...