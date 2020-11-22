Ek fotoğraflar// 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim

Karadeniz Bölgesi'nin ve insanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak bilinen, geçmişi M.Ö. 60 binli yıllara kadar uzanan Samsun'daki arkeolojik sit alanı Tekkeköy Mağaraları, harabeye döndü. Tarihi mağaranın kirletilen duvarları, sprey boya ile yazılan aşk ilanlarıyla doldu.