Ek fotoğraflar// 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim

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Görev sırasında kalp krizi geçiren itfaiye amiri son yolculuğuna uğurlandı
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5 evin kül olduğu yangında, kemiklere ulaşıldı
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