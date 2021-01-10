Ek fotoğraflar//15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altı sera üretimi yapan Sabri Demiröz'ün felç olan 'Haydut' adlı pitbull cinsi köpeğinin rahatsızlığına, defalarca veterinere götürmesine ve...