Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar// 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Toplumsal olayları, tarihi mekanları ve hayallerini kalemlere işliyor
Adnan AÇIKGÖZ- Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de yaşayan kalem oyma sanatçısı Recep Alçamlı (29), kurşun kalemlerin grafit uçlarına çeşitli figürler resmediyor. Farklı özellik ve boyutlardaki kurşun...
Abdest alır gibi yaptı, ceketin cebinden 10 bin lirayı çaldı
Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA) Zeytinburnu'nda abdest alma bahanesiyle mescide gelen hırsız, burada abdest alan Kutbettin Kandemir'in askıda asılı ceketinden 10 bin lirayı alarak...
Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?
Muhammed SIDAL/KONYA, (DHA)- KONYA'da, dün 2'nci kez boşandığı Muhammet Karadayı (26) tarafından sokak ortasında tabancayla başından vurularak, öldürülen Esmanur Karadayı (22) bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi....
Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı
İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY'da, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılında yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden 257 bin 206 kişiye, toplam 118 milyon 675 bin 864...