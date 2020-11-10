Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraflar // 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 09.05’te hayat durdu
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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- KADIKÖY Bostancı Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından raylardan alınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı....
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