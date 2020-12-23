(Ek Fotoğraf)İstanbul merkezli operasyonda göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın),(DHA)-BARTIN'ın yüksek rakımlı yaylarında hafta sonu etkili olan kar yağışı, karpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Ulus ilçesindeki Gezen ve Ardıç Yaylaları'nda kar ve sisin yolaçtığı...