Ek fotoğraf // Yaban hayvanlarını internette satıp Türkiye’nin her yerine yolluyorlar

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te, 2 katlı metruk binadaki yangına müdahale için yola çıkan itfaiye ekiplerinin araçlarından bazıları, sokağın dar olması ve hatalı parklar yüzünden geçemedi. Bunun...