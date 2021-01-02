Ek fotoğraf // Yaban hayvanlarını internette satıp Türkiye’nin her yerine yolluyorlar

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Kısıtlama öncesinde Sultanahmet’te yoğunluk
Sevda SARIKAYA-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve yılbaşı öncesi Sultanahmet Meydanı'nda yoğunluk oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 itibariyle başlayacak ve Pazartesi...
Kanuni Sultan Süleyman’ın namaz kıldığı cami, 591 yıl sonra ayağa kaldırılıyor
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde 1429 yılında Osmanlı Padişahı 2'nci Murat döneminde yapılan, Kanuni Sultan Süleyman'ın da namaz kıldığı ancak zamanla yıkılıp, definecilerin hedefi haline gelen...
Evlat nöbetindeki annelerin yeni yılda tek dilekleri çocuklarına kavuşmak
Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 182 ailenin, HDP İl Binası önündeki evlat nöbeti 487'nci gününe...
İtfaiye araçları dar sokaktan geçemedi, ekipler yangını söndürmeye koşarak gitti
Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te, 2 katlı metruk binadaki yangına müdahale için yola çıkan itfaiye ekiplerinin araçlarından bazıları, sokağın dar olması ve hatalı parklar yüzünden geçemedi. Bunun...