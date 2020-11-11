(Ek fotoğraf ve bilgilerle) İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Niğde’de çocukluğundan buyana semer üreten Vedat Değeri (71), binek hayvan besleyip kullananlarının sayısı azaldıkça semerciliğin de yok olma noktasına geldiğini belirtip, "Eskiden her evde bir binek hayvan vardı. Şimdi kimse ihtiyaç duymuyor. İşler azaldı ve çırak olmak isteyen de yok, mesleğimiz ölüyor” dedi.