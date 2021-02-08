Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraf // Süper Loto’da büyük ikramiye sahibini buldu
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Bagaja saklanan uyuşturucuyu ‘Jibby’ buldu
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin bagajında gizli bölüme saklanan uyuşturucu, özel eğitimli narkotik köpeği 'Jibby' tarafından bulundu....
Yunus Timleri’nden motorize polis olmak isteyen çocuğa doğum günü sürprizi
Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Yunus' olarak bilinen motorize polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 9 yaşına giren Kutan Çapar'a...
Resulayn’da iki ayrı terör saldırısı: 1 yaralı
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Resulayn ilçesinde art arda 2 bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 1 çocuk ağır yaralandı. Rasulayn ilçe...
Kadıköy’de HDP milletvekilleri yol kapattı, trafik felç oldu
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de, yasağa rağmen HDP milletvekilleri ile yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 65 kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine yolu yaklaşık 1...