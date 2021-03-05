(Ek fotoğraf) – Süper Loto İstanbul Üsküdar’a büyük ikramiye kazandırdı

KOCAELİ’nde piyano eğitimi alan Ece Yeğenoğlu (7), Peri Ertürk (7) ve Sarper Ali Sami Seymen (8) pandemi nedeniyle online olarak katıldıkları Güney Florida Uluslararası Piyano Festivali’nde üçüncü oldu. Küçük piyanistler başarılı performanslarıyla ailelerine gurur yaşattı.