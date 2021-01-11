(EK FOTOĞRAF) Şişli’de 6’ncı kattan düşen kadın öldü

Rusya, (DHA)- Dünyada paniğe neden olan koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün Rusya, Meksika ve Japonya'da rastlandığı belirtildi. İlk olarak İngiltere'de görülen koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış...