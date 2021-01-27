Ek fotoğraf// Öldüresiye dövülen köpek kanlar içinde çöplükte bulundu… Şüpheliye para cezası kesildi

Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraf// Öldüresiye dövülen köpek kanlar içinde çöplükte bulundu… Şüpheliye para cezası...
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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, İl Özel İdaresi'nin katkısıyla kurulacak ve yaklaşık 1000 kişinin istihdam edileceği Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), hizmete açılacak 3 tekstil fabrikası için protokol...
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