Ek fotoğraf // Maltepe’de dehşet; Öğretim görevlisi kadını yakarak öldürdü

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) HEM İstanbulluların hem de yerli ve yabancı turistlerin gözde alışveriş mekanlarından Tarihi Mısır Çarşısı’nda kuyumcu, kuruyemişçi, aktar gibi yüzlerce dükkan...