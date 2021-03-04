Ek fotoğraf // Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kadıköy’de esnaf ziyareti

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,(DHA)- MANİSALI ressam Ayşe Kızılgüney (24), yaptığı resimleriyle evlerin, şirketlerin ve kentteki kafelerin duvarlarına renk katıyor. Muhasebeciyken hobi olarak başladığı resimle hayatını kazandığını...