Ek fotoğraf // Kartal’da dershanede yangın

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Jandarma, ‘Dünya Yaban Hayatı Günü’nde doğaya yem bıraktı (2) – Yeniden
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da jandarma ekipleri, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Hazar Gölü'ndeki balıklara ise dronla yem atıldı. Elazığ Jandarma Komutanlığı'na bağlı...
Sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu
Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde Nil kaplumbağası ölüsü sahile vurdu. Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi belediye halk plajında dün saat 17.30 sıralarında bir...
İstanbul’dan döndüğü Kars’taki köyünde hayvancılığa başladı, ‘Huzur buldum’ dedi
Bedir ALTUNOK/ KARS (DHA)- KARS'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünden iş ve daha iyi yaşam hayaliyle 2008 yılında göç ettiği İstanbul'da umduğunu bulamayan Barış...
Hastane otoparkında 2 güvenlik görevlisinin silahla yaralayıp kaçtı
Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde kimliği belirsiz kişi, hastanede önünde park tartışmasında 2 güvenlik görevlisini tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından şüphelinin aracıyla...