/ek fotoğraf/ İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafikte son durum (1)

Sosyal belediyeciliği merkeze alan anlayışla ihtiyaç sahibi vatandaşlara kucak açan Yenimahalle Belediyesi, pandemi boyunca vatandaşları yalnız bırakmadı. Yenimahalle’de; 2020 yılı boyunca 600 bin ilçe sakinine sıcak yemek dağıtılırken, Ramazan ayı boyunca ve sonrasında da 50 bine yakın haneye gıda kolisi ulaştırıldı.