(Ek fotoğraf) – İstanbul Havalimanı polisinden sahte seyahat belgesi operasyonu… “Doktor” lakaplı şüpheli yakalandı

Ana Sayfa Güncel Haberler (Ek fotoğraf) – İstanbul Havalimanı polisinden sahte seyahat belgesi operasyonu… “Doktor” lakaplı...
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