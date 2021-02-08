Ana Sayfa Güncel Haberler /ek fotoğraf// Gaziosmanpaşa’da binanın çatısı uçtu
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Ankara’da ‘jet kredi’ operasyonu: 21 gözaltı
Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da kredi notu düşük ve kara listede bulunan vatandaşlara 'kredi danışmanlığı' adı altında hizmet verip, sahte belgelerle kredi çıkmasını sağlayarak,...
Polisi kamerayla izleyip, telsizden dinleyen kumarcılara çilingirli baskın
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da daha önce kumar oynatmak suçundan mühürlenen bir mekanın mührünü kırıp, kumar oynatmaya devam eden, güvenlik kamerasıyla çevreyi izleyip, telsizden...
Kadıköy’deki “Boğaziçi” eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi
Murat SOLAK - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi...
Mersin’de fırında tepki çeken görüntü (2)
EKMEK KAZANLARI MÜHÜRLENDİ Mersin'in Tarsus ilçesinde ekmek fırınında bir çalışanın fırına sürülmek üzere hazırlanan ekmek hamurunun içerisine dondurma, cips, kek gibi malzemeler koyduğu görünteler üzerine İlçe...