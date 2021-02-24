Ek fotoğraf // Esenler’de yangında can pazarı

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Kuzey ülkelerinin kuşu tarakdiş, Konyaaltı sahilinde görüntülendi
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- İNGİLTERE ve İsveç gibi ülkelerde üreme yapan, Türkiye'de çok nadir görülen göçmen su kuşu tarakdiş, Konyaaltı sahili Boğaçay mevkiinde görüldü. Tek başına...
Tasması demire takılan köpeği imam fark edip, kurtardı
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(Havadan fotoğraflarla) Sismik Araştırma Gemisi ‘Barbaros Hayreddin Paşa’ Tuzla Limanı’na geldi
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) - DOĞU Akdeniz'de bir süredir doğalgaz arama çalışması yapan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', Tuzla Limanı'na ulaştı....