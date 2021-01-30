Ek Fotoğraf // Beyoğlu’nda 2 katlı binada yangın

İlçe genelinde yaptığı sosyal projeler ve insan odaklı hizmet anlayışı ile adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından düzenlenen 2020 İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) çalışmasında ödüle layık görüldü.