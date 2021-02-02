Ana Sayfa Güncel Haberler Ek fotoğraf // Beşiktaş’ta tarihi eser operasyonu kamerada
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
İş hanında kilitli kalan avukat ve 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir iş hanında kilitli kalan biri avukat, 3 kişiyi itfaiye ekipleri kapıdaki zincirleri keserek çıkardı. Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi...
Üsküdar sahilde dev dalgalar
Murat KORKMAZ-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar Üsküdar'da da etkili oldu. Üsküdar'da, şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken, vatandaşlar sahil...
İstanbul Havalimanı’ndaki adliyenin ek hizmet birimi sayesinde yolcu mağduriyetinin önüne geçildi
İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) ADALET Bakanlığı'nın Yargı Reformu Strateji hedeflerinden biri olan ve yolcuların seyahatleri sırasında karşılaştıkları yargısal sorunların daha hızlı çözümü için...
DSÖ ekibi, Vuhan’daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’nda
Çin, (DHA) - Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin’in Vuhan kentinde bulunan 13 kişilik araştırma ekibinin İngiliz üyesi Peter Daszak, bugün yapılan ziyaretler hakkında açıklama yaptı....