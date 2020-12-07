Ek fotoğraf // Arnavutköy’de taş ocağında göçük

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Kısıtlamaya saatler kala oluşan trafik yoğunluğuna drone’lu denetim
Muammer İRTEM- Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala uzun araç kuyrukları oluşurken, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, drone...
‘Bin Pınarlı İda’dan beslenen Bayramiç Barajı kuruma noktasına geldi
Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın dibindeki Bayramiç Barajı kuruma noktasına geldi. 96...
Denemek için diktiği muz ağacının ilk mahsulünü komşularına dağıtacak
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki evinin bahçesine, arkadaşının geçen yıl saksı içinde hediye ettiği muz fidanını diken Ramazan Savaşan (51), ilk mahsulünü aldı....
Kısıtlamada uyuşturucu ve silahla yakalandılar, ‘Kimseye zararımız yok’ dediler
Derya EVREN-Kazım BULUT-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da otomobille sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Emirhan M. (24) ve Muhammet K.’ye (26) toplam 6 bin 300 lira...