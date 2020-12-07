Ek fotoğraf // Arnavutköy’de taş ocağında göçük

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın dibindeki Bayramiç Barajı kuruma noktasına geldi. 96...