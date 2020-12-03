/ek foto / Prof. Dr. Naci Görür : İki fay birden kırılırsa İstanbul’da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak

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İstanbul’da “Kademeli Mesai” başladı
İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA) - KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında İstanbul'daki kamu kuruluşlarında uygulanan kademeli mesai saatlerinde yeni düzenleme bugün itibariyle hayata geçirildi....
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Devletimize karşı eline silah alma
Serhat ÖZDEMİR- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 456’ncı günde...
Koronavirüs karantinasını ihlal etti, trafik kontrolünde yakalandı
Resul ORUÇOGLU/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de koronavirüs testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu gerekçesiyle evinde karantina altına alınan T.B. adlı kadın, trafik kontrolünde yakalandı. Görevlilerin, öğrenci yurduna götürmek...
Zonguldak’ta kısıtlama başladı, polis yolları kapattı
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kontrol noktalarında yollar bariyerlerle kapatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın, Kovid-19 salgınına karşı tedbir amacıyla valiliklere...