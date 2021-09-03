(Ek bilgiyle) Kasımpaşa’da hafif ticari araç durağa daldı; 1 ölü, 4’ü ağır 7 yaralı

Zeki GÜNAL-Yalın ONAT-Erol DEĞİRMENCİ- İSTANBUL (DHA) BEYOĞLU, Kasımpaşa’da hafif ticari araç, otobüs durağına daldı. Feci kazada Suzan Metin (63) ölürken, 3’ü ağır 8 kişi yaralandı. Araç sürücüsü E.G. gözaltına alınırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 10.10 sıralarında Kasımpaşa, Dereboyu Caddesi’nde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü E.G., yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durakta bekleyenlerden 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suzan Metin (63) hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü E.G. gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaparken polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Öte yandan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen araç, durağa dalıyor. Durakta oturanlardan bazısı yere düşüyor. Çevredekiler kaza yerine koşarken, işyerindekiler de büyük korku yaşıyor. Görüntülerin devamında sürücünün kazayı yaptıktan sonra, titrediği görüldü. Bir diğer kamera görüntüsünde ise çarpmanın şiddetiyle bir ayakkabının metrelerce geriye gittiği görüldü.

KAZA YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazada bir yakınının yaralandığını haber alıp gelen kadın uzun süre gözyaşı döktü. Kadını polis memuru ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

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“BİR BAKTIM DURAKTAKİLER ÜZERİME UÇTU”

Kazanın olduğu durağa yakın yerde tezgahta satış yapan Adil Erşit “Tezgahı kuruyordum. Bir ses geldi. Ben arkamı dönene kadar bir baktım herkes üzerime doğru uçtu. Hızlıydı, herkes yerlere savruldu.” diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüstem Dindaroğlu “Bir araç otobüs durağına çarpmış. Olay yeri inceleme gerekli incelemeleri yapıyor birazdan da araç buradan kaldırılacak. Burası sürat yapılacak bir yol değil, sürücünün baygınlık geçirdiği söyleniyor” dedi.

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