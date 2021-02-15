(Ek bilgilerle)Okmeydanı’nda giriş çıkışlar kapatıldı, geniş kapsamlı denetimler yapıldı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ Okmeydanı’nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak denetimler gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. 6 kişinin gözaltına alındığı ve asayiş ekiplerinin yaptığı denetimlere özel harekat polisi güvenlik önlemi alarak destek verdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı’nda öğlen saatlerinde geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat ve yunus ekiplerinin yanı sıra birçok birimden polis ekibi destek verdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.



6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen 3 saatlik denetimler sonucunda 603 kişi, 23 motosiklet, 139 araç, sorgulanırken 2 yoklama kaçağı, 1 yaralama ve 3 hırsızlık suçlarından aranması olan 6 kişi tespit edilip polis merkezine götürülerek haklarında işlem başlatıldı.



