(Ek bilgilerle)  FETÖ soruşturmasında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL (DHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanı gibi deliller elde edilen Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen Astsubaylar ile Askeri Okul öğrencisi toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün İstanbul merkezli 10 farklı ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin koronavirüs karantinasında olduğu, bir şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Operasyon sırasında adreslerde bulunamadığı öğrenilen 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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