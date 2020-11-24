(Ek bilgi ve görüntüyle)Silivri’de çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Uğur Samet AVCI-Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ’de bir ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Yolcu Çıkmazı Sokak’ta bulunan prefabrik evde çıktı. Avcılar’da yaşayan aile, Değirmenköy’de bulunan evlerine geldi. Anne Çiğdem Sarı ve baba Nihat Sarı bahçede mangal yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede prefabrik evi sararken, 16 yaşındaki Alı Sarı ve 7 yaşındaki İrem Sarı evde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



MAHSUR KALAN ABİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, mahsur kalan çocukların kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından evin içine giren sağlık ekipleri, abi kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

ACILI ANNENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen anne Çiğdem Sarı sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan anne, “Annem gelin hadi bekliyorum” feryatları bekleyenlerin yüreğini dağladı. Yine sinir krizleri geçiren baba Nihat Sarı da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve savcı yangının çıktığı evde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından yangında hayatlarını kaybeden abi kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.