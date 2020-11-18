(Ek bilgi ve görüntülerle)İstanbul’da 23’üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Gamze ŞİMŞEK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 23’üncü Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere özel harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimlerinin 23’üncüsü bu akşam yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimlere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve Yunus polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polisleri de denetimlere destek verdi.

BEYOĞLU’NDAKİ DENETİMLER

Taksim Meydanı’nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile trafik ve motorize polis ekiplerinin katıldığı denetimlerde durdurulan araçlar tek tek arandı. Helikopter destekli gerçekleştirilen denetimde araç içindeki kişilerin de üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

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