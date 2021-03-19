(Ek bilgi ve görüntülerle) Başakşehir’de ayakkabı imalathanesine uyuşturucu baskını kamerada: 4 gözaltı

İdris TİFTİKCİ – Ali ÇAĞLAR TINBEK / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR’de, ayakkabı imalathanesine düzenlenen operasyonda 6 kilo 140 gram uyuşturucu hap ile 55 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirilirken, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları kameraya yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de bulunan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’ndeki bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ayakkabı imalathanesine yapılan baskında 6 kilo 140 gram ecstasy hap, 55 kilo uyuşturucu ham maddesi, 5 adet hassas terazi, 1 adet kurutma fırını, 1 adet karıştırıcı, 2 adet vakumlama makinası, 100 gram sentetik kannaboid ham maddesi ve 1 kilo 80 gram yeşil skunk ele geçirildi. Operasyonda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi’nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucu madde yapımından kullanılan malzemeler ile uyuşturucular İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

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