(Ek bilgi ve fotoğraflarla) Ataşehir’de pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA) ATAŞEHİR’ide sahibinin sokakta tasma ile gezdirdiği iki pitbull cinsi köpek, yavruları olan “Yumak” adı verilen kediye saldırdı. Yaşanan korkunç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Kayışdağı Mahallesi Egemenlik Sokakta meydana geldi. Sokakta bir kadın yanında biri pitbull cinsi 2 köpeği ile gezintiye çıktı. Sokakta yürüdüğü sırada köpekler kaldırım üstünde yavrularını koruyan kediye bir anda saldırdı. Köpeklerin saldırmasıyla genç kadın kediyi köpeklerin arasından almaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kedi parçalanarak can verdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan pitbull vahşeti ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 2 köpeğin sahibi tarafından gezdirildiği, bu sırada köpeklerin kaldırımda bulunan kedilere saldırdığı yer alıyor. Kadının köpekleri uzaklaştırmaya çalıştığı ancak köpeklerin kediyi yakalayarak parçaladığı, yoldan geçen bir vatandaşın ise köpeklerden birini tutarak uzaklaştırdığı yer alıyor.

“SOKAKTA BENİM ÇOCUĞUM DA OLABİLİRDİ”

Mahalle sakinlerinden Selçuk Yurtseven, “Kedimizin burada yavruları vardı. Normalde evde besliyorduk. Dışarıda doğurmuştu. Bir kadın köpeklerini gezintiye çıkarmış. Kedi de yavrusunu korumak için orada bekliyor sonra arbede çıkıyor. Kediyi aralarına alıp öldürüyorlar. Kedinin yerine çocuğum da olabilirdi. Onlara da zarar verebilirdi. Kediyi ağzından alamadılar. Bu köpekleri sokaklarda gezdirmesinler. Daha önce kadını köpekleri burada görmedim, kedimizi de çok seviyorduk “dedi.

Mehmet Yurtseven ise, “Evde otururken köpek sesini duydum. Gördüğümde köpekler kediyi parçalamışlar. Bir kadın iki köpeği nasıl taşır. Kadının gücü yetmedi ayırmaya. Çok üzgünüz çocuklar kediyi çok seviyordu” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)