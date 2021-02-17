Veysel TİMDU – Erol DEĞİRMENCİ -Elif YAVUZ/ İSTANBUL , (DHA)

Esenyurt’ta, yoğun buzlanmanın olduğu rampada içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Baba ve annesinin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkarılamayan çocuk, otomobilin durması ile felaketin eşiğinden döndü. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeni ile buzlanan rampada, içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Babasının tüm çabaları sonuçsuz kalırken, içinde çocuğun olduğu otomobil yokuş aşağı süratle gitti. Yokuşun sonunda akan trafikte mucize bir şekilde duran arabaya, şans eseri hiçbir sürücü çarpmadı. Araç durur durmaz içinden çocuğu çıkaran vatandaş, peşinden koşan babasına teslim ederken, anne olayın ardından sinir krizi geçirdi.

YAŞANAN MUCİZE KURTULUŞ GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan mucize kurtuluş ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, otomobilin kaymaya başladığı, baba ve annenin peşinden koştuğu, durduğu ve içinden çocuğun çıkarıldığı anlar yansıdı.

“İÇİNDE ÇOCUK VARDI”

Olayı gören esnaf Sedat Tilgi, ” Olay bu cadde de oldu. Araba rampada durmuştu çıkartamadılar herhalde kendiliğinden kaydı sonra aşağıda durdu. İçinde çocuk vardı. Durumu iyiydi. Kendiliğinden durdu. Yukarıdan kayarak geldi. Arabaya filan vurmadı” diye konuştu.

“ÇOCUĞUN DURUMU GAYET İYİ AMA BİRAZ ŞOKTAYDI”

Olayı gören Berkay Mete, “Araç yokuşu çıkarken geri geri gelmeye başladı. Sonra hanımefendi kendini dışarı attı. Araç kaldırımın üzerine çıktı. Kadın daha sonra ağlamaya başladı. Daha sonra biz yanına gittik. Çocuğu çıkardık. Annesi ağlamaya başladı. Durumu kötüydü baya. Çocuğun durumu gayet iyi ama biraz şoktaydı” dedi.

SABAH SAATLERİNDE DE KAZA OLDU

Aynı rampada sabah saatlerinde de benzer kazalar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında yağan kar sonucunda olayın yaşandığı rampa, günün ilk saatlerinden itibaren buz tuttu. Buzlanan rampada ise aynı gün içerisinde birçok kaza yaşandı. Yaşanan kazalar güvenli kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(FOTOĞRAF)