Ehliyetsiz ve alkollü sürücü otomobiliyle kayalara çarptı: 7 yaralı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Afşin ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki kayalara çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kötüre Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Erol G.’nin (29) kontrolünü yitirdiği 46 EB 553 plakalı otomobil, yol kenarındaki kayalara çarptı. Kazada sürücü Erol G. ile yanındaki Derman Ş., Engin Ç., Duygu G., Zeliha G., Yiğit G. ve Mutlu G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, araç sürücüsü Erol G.’nin ehliyetinin bulunmadığı ve 0.86 promil alkollü olduğu belirlendi. (DHA)

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