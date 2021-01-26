Ehliyetsiz sürücünün otomobille park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada (2)

‘VATANDAŞA ÖRNEK OLMAMIZ LAZIM’

Burdur’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazaya neden olan ehliyetsiz sürücü O.K.Y.’nin (17) babası Burdur Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamada bulundu. Yıldırım, “Dün saat 17.00 civarında oğlum, benden ve annesinden habersiz aracın anahtarını almış, küçük kardeşini de alarak yanlış olan bir şekilde trafiğe çıkmış ve maddi hasarlı zincirleme trafik kazasına karışmış. Tabii bizim devletin yöneticileri olarak vatandaşa örnek olmamız lazım. Kazayı duyar duymaz güvenlik görevlisi arkadaşlara normal bir vatandaşın çocuğu gibi işlem yapılması talimatı verdim. Alkol muayenesi yapıldı, çocuk şube müdürlüğünde ifadesini verdi” dedi.

‘HASARLARINI SON KURUŞUNA KADAR ÖDEYECEĞİM’

Oğlunun yaptığının doğru bir davranış olmadığını belirten Yıldırım, “Ama çocuktur, herkes hata yapar. İnşallah bundan bir ders çıkaracaktır. Burada önemli olan vatandaşın gözünde ‘Bu vali yardımcısının çocuğu, buna kimse işlem yapamaz, ceza yazamaz’ algısını oluşturmamak lazım. Kazaya karışan araçların hasarlarını da son kuruşuna kadar ödeyeceğimi de çarptığı araç sahiplerine de beyan ettim” diye konuştu.

Öte yandan kazanın ardından O.K.Y.’ye ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ suçundan 2 bin 698 TL ceza uygulandığı öğrenildi.

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