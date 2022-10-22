Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı; 2 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücü Musa K.’nin (16) kullandığı otomobil, kaldırıma çarpıp, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e giden Musa K. yönetimindeki 16 Y 7059 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp, takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı Cihan Bora K. (15) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Musa K.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ceza uygulandı. (DHA)

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