Ehliyetsiz otomobil hırsızı 30 kilometrelik takibin ardından kamyonetin altında yakalandı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA’da, polis ekiplerinin şüphelenerek durdurmak istediği otomobil sürücüsü Mehmet Reşit Tokgöz, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. 30 kilometrelik takibin ardından polis barikatını aşamayacağını anlayan Tokgöz, otomobilden inerek yaya olarak kaçmayı sürdürdü.Şüpheli, park halindeki bir aracın altında saklanırken yakalandı. Üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen Tokgöz’ün, ehliyetsiz olduğu, kullandığı otomobilin ise çalıntı olduğu tespit edildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi’nde medyana geldi. Mudanya Bulvarı’nda devriye görevinde bulunan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 RJ 3082 plakalı otomobili durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü Mehmet Reşit Tokgöz, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Bölgeye takviye isteyen polis ekipleri şüphelinin peşine düştü.

PLAKA TANIMA SİSTEMİNE YAKALANDI

Alemdar Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettiren Tokgöz’ün kullandığı otomobilin kaçış güzergahı, yaklaşık yarım saat sonra Yıldırım ilçesi, Ankara Yolu Caddesi’nde Plaka Tanıma Sistemi(PTS) sayesinde tespit edildi. Bölgede bulunan polis ekiplerinin de ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, ana yoldan kaçamayacağını anlayınca Yavuz Selim Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

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POLİS BARİKATINA TAKILDI, ARAÇLARIN ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Takviye isteği üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını ve şüphelinin kaçış güzergahını da barikat kurarak kapattı. 30 kilometre süren takibin ardından 2’nci Yeşilyurt Sokak’ta bulunan polis barikatına takılan Mehmet Reşit Tokgöz, araçtan inerek yaya şekilde kaçmaya devam etti. Yaklaşık 150 metrelik takibin ardından ekipler, Yemin Sokak’ta Tokgöz’ün izini kaybetti. Şüphelinin sokak üzerinde park halinde bulunan araçların altında saklanabileceği ihtimalini değerlendiren Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, park halindeki araçları tek tek kontrol etti. Park halindeki bir kamyonetin altında saklanmaya çalıştığı belirlenen Mehmet Reşit Tokgöz, kıskıvrak yakalandı.

EHLİYETSİZ OTO HIRSIZINDAN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen Tokgöz’ün ehliyetsiz olduğu ve otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. Hırsızlık suçundan da kaydı bulunduğu öğrenilen Tokgöz gözaltına alınırken, otomobil detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

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