Ehliyetsiz genç sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) İZMİR’in Güzelbahçe ilçesinde, ehliyetsiz genç sürücünün kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. Meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İstikbal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdem E.(16) yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Erdem ve yolcu konumundaki Onur A.(16) ile Bulut İhtiyar(16) araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 3 genci çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 genç, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Acile kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Bulut İhtiyar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Öte yandan, kaza ağır yaralanan Onur A. ise yoğun bakıma alındığı, sürücü Erdem E.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonucu yaşamını yitiren Bulut İhtiyar’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

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Kaza sonrası polis ekipleri sürücü Erdem E.’nin ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor.(DHA)