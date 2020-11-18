Ehliyetine el konulan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan ehliyetine süresiz el konulan Metin Uluğ (39), zincirleme kazaya neden oldu. 8 aracın karıştığı kazada, 1’i hamile kadın ve oğlu olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Metin Uluğ’un kullandığı 07 AJT 970 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 8 aracın karıştığı kazada, İran vatandaşı hamile bir kadın ve 6 yaşlarındaki çocuğu ile 4 kişi yaralandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazaya neden olan sürücü Metin Uluğ, polis tarafından ekip otosuna alındı. Trafik ekiplerince alkol muayenesi yapılan Uluğ’un ehliyetine, daha önce uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan dolayı mahkeme kararıyla süresiz el konulduğu belirlendi. Uluğ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya karışan sürücülerden Onur Keskin, “Kırmızı ışıkta beklerken arkadan bir aracın geldiğini fark ettik. Işıkta bekleyen araçlara çarparak geliyordu. Kaçmak istedik. Ancak yapacak bir şey yoktu” dedi. Kaza sonrası yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

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