Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

- Reklam -

Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)-KARS’ın Sarıkamış ilçesinde ehliyet sınavında elbisesine gizlediği düzenekle kopya çekmeye çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Sarıkamış E-Sınav Merkezi’nde meydana geldi. Merkezdeki ehliyet sınavına giren K.S.’nin durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi. Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.S.’nin kıyafetlerinin altında kopya çekmek için özel hazırlanmış düzeneğin bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan K.S. hakkında 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -